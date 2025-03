Salerno, arrestato con un chilo di cocaina e una pistola clandestina: fermato a San Mango Piemonte

di Redazione ZON

L’8 marzo u.s., nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dei reati concernenti il traffico di droga nel capoluogo salernitano e nei comuni limitrofi, la Squadra Mobile della Polizia di Stato di Salerno, ha proceduto all’arresto di un uomo, per i reati di detenzione di sostanza stupefacente, possesso di arma clandestina, in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, sarebbe stato individuato in possesso, all’esito di un controllo di polizia all’altezza dello svincolo autostradale A2 di San Mango Piemonte, di un “panetto” di cocaina del peso complessivo di oltre un chilo nonché una pistola Beretta Mod. 98 SF cal. 9×21 con matricola abrasa, caricatore inserito rifornito di 14 cartucce, occultati in uno zaino nel vano sottosella dello scooter Honda X-Adv a bordo del quale viaggiava.