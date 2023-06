Salerno, arresto per tentato omicidio

di Redazione ZON

Gli agenti della Questura di Salerno congiuntamente a quelli della Polizia Locale hanno tratto in arresto in flagranza di reato un cittadino di nazionalità tunisina. L’uomo è ritenuto responsabile del tentato omicidio di un immigrato pakistano, nonché di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il fatto è accaduto sui viali della lungomare dove il giovane pakistano è stato accoltellato con un arnese da giardino. Il ferito, dopo la colluttazione, ha provato ad allontanarsi ma pochi metri dopo è stato costretto a fermarsi per via dei dolori provocati dalla ferita ed è stato soccorso dagli agenti della polizia locale. Gli uomini della Municipale hanno anche provveduto ad individuare e fermare l’accoltellatore. Ne è nata un colluttazione, con il conseguente arresto. Gli agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.