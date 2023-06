De Luca 16 giugno 2023: il punto della situazione

di Gaudieri Brunella

Cronaca: Nella diretta del 16 giugno 2023 De Luca commenta i fatti di cronaca accaduti in questi giorni, in particolare l’avvenimento dei tiktoker che hanno investito un bambino di 5 anni, a cui si aggiunge la scomparsa della bambina in Toscana.

Immigrazione: De Luca afferma che è assurdo come in Europa non ci si dia da fare per salvare individui dalle morti in mare.

Abuso atto d’ufficio: De Luca è contrario alla Legge Severino. C’è chi subisce iniziative giudiziarie sbagliate. Sono stati aperti circa 5000 procedimenti giudiziari. Un avviso di garanzia per il “sistema malato” che si è creato in Italia può rovinare la vita alle persone afferma De Luca.

La Legge Severino vale solo per gli amministratori pubblici e non per ministri e parlamentari. Sono state pubblicate molte registrazioni ed intercettazioni che non avevano nulla a che vedere con le indagini. De Luca si augura che questi procedimenti giudiziari vengano modificati poiché spesso è stato verificato che si trattava di accuse non esatte. Ognuno deve rispondere dei propri atti, l’Italia deve diventare un paese di “diritto”, non del privilegio e degli abusi. Si continua a correggere l’abuso nella pubblicazione delle registrazioni, ma non lo si punisce.

Sanità: Si fa fatica a fare i turni nei PS per carenza personale e non ci sono iniziative da parte del Governo per nuove assunzioni.

Acquistate nel frattempo le Terme di Castellammare di Stabia per costruire il nuovo ospedale con un investimento di 180 milioni di euro.

Infrastrutture: Progetto aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. L’aeroporto verrà gestito come già detto dalla società Gesac. Indispensabile avere un secondo aeroporto in Campania. Esso diventerà una nuova infrastruttura che punterà ad avere dai 3 ai 5 milioni di utenti.

La Regione Campania ha inoltre intenzione di rilevare l’ex Tribunale di Salerno: De Luca ha intenzione di creare una ricongiunzione con l’Università di Salerno, per potere inserire lì il rettorato dell’università o avviare dei corsi post-laurea. Il presidente della Campania ha inoltre intenzione di creare un centro direzionale dove trasferire tutti gli uffici pubblici. Questo centro dovrebbe sorgere nei pressi del mare.

Scuola: sono stati decine i presidi incontrati nella giornata di ieri. Oggi la regione Campania intende battersi affinché non vengano fatti dei tagli sul mondo scolastico come affermato dal Governo qualche tempo fa.

Porto di Salerno: Attracchi marittimi ai porti di Amalfi, Capri, Positano e Sorrento per i quali è stato raggiunto un accordo con le capitanerie di Salerno e Napoli. Inoltre è stato avviato un corso di formazione per guide turistiche vulcanologiche per l’area vesuviana e flegrea.