Salerno, pronto un artista internazionale per Capodanno?

di Antonio Jr. Orrico

Si pensa in grande per garantire uno spettacolo assoluto. Il Comune di Salerno, dopo aver sciolto la riserva sulla location, è ora alla ricerca di un nome di grande effetto per il concerto di Capodanno in Piazza della Libertà. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino” nell’edizione in edicola di oggi, già nella giornata odierna potrebbe chiudersi il cerchio attorno all’enigma dello show musicale di fine anno, organizzato in modo assolutamente tradizionale da Palazzo Di Città.

I contatti, interni ed esterni, ormai non si contano più. In campo è scesa la migliore squadra possibile, la missione è chiara. A Salerno, tutto è improntato a regalare una notte di San Silvestro memorabile, nello scenario inedito e bramatissimo di piazza della Libertà. Secondo il presidente della Regione Vincenzo De Luca, la location è stata scelta per sfruttarne a pieno le potenzialità, ancora recondite e nascoste e soprattutto non ancora espletate abbastanza, non perfettamente, anche dal punto di vista dell’ammirazione.

Allora circolano già un po’ di nomi per ovviare a quest’esigenza. Restano dunque sul piatto le ipotesi di poter ingaggiare i Pooh o Gigi D’Alessio. Nell’attesa, purtroppo, Annalisa avrebbe già preso accordi per cantare altrove, ma non è detta l’ultima parola. La richiesta fatta dal Comune di Salerno alle agenzie è un nome di grido. L’artista che impugnerà il microfono in piazza della Libertà dovrà avere un potenziale da almeno 50mila persone, preferibilmente 100mila.

Proprio per questo motivo, in queste ore prende anche quota l’ipotesi di un nome internazionale. Visti, però, i tempi e i costi, l’ipotesi sembra difficile da perseguire.