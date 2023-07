Salerno, al via un nuovo assalto dei parcheggiatori abusivi

di Antonio Jr. Orrico

Al via un nuovo round, tutto quanto da combattere. Sembra una guerra aperta quella tra gli agenti della Polizia municipale di Salerno, comandati da Rosario Battipaglia, e i parcheggiatori abusivi. Questi ultimi sono riusciti, ancora una volta, ad avere la meglio, nonostante i controlli serrati da parte delle volanti e dei vigili. Già è accaduto, per esempio, in occasione dei concerti all’Arechi di Mengoni e Vasco, così come anche durante le partite della Salernitana.

Quella dei vigili è una presenza costante nella lotta ai parcheggiatori abusivi, per alcuni anche fastidiosa. Si spostano sempre nella zona tra piazza della Concordia, piazza Mazzini e la stazione ferroviaria di piazza Vittorio Veneto. Già nel corso della mattinata, una delle vetture di servizio prende posto tra i due maxi-slarghi, nella corsia dedicata alla sosta d’emergenza, con gli agenti intenti a presidiare l’area e, in alcune occasioni, a fermare qualche automobilista o scooterista indisciplinato. Controlli che, però, s’allargano anche nell’area interna, investendo anche la stazione.

Proprio in virtù di questa stretta, sono tante le multe al centro di Salerno, con i vigili che non trovano mai scuse. La sera, nonostante tutto, la modalità cambia radicalmente. Il presidio tra piazza Mazzini e piazza della Concordia resta costante ed è rafforzato anche con i controlli sul lungomare. Nel cosiddetto “quadrilatero“, finora, non c’è stato nessun intervento di sorta per arginare il fenomeno notturno. C’è quindi una radicale e sostanziale differenza tra il giorno e la notte. Il problema prende piede anche a causa di auto e moto parcheggiate in ogni dove.