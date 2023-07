È morta l’attrice di “Beautiful” Andrea Evans: lottava contro un tumore

di Rita Milione

L’attrice Andrea Evans è morta all’età di 66 anni: era diventata nota al pubblico grazie ai numerosi ruoli in soap di successo, tra cui “Una Vita da Vivere”, “Febbre d’amore” e “Beautiful“. L’artista americana sarebbe stata uccisa da un tumore al seno dopo una lunga lotta con la malattia.

La Carriera di Andrea Evans

L’attrice statunitense Andrea Lynn Evans, nota come Andrea Evans, è nata il 18 giugno 1957 negli Stati Uniti, ha cominciato a recitare alla fine degli anni Settanta. Il primo ruolo importante lo ha avuto in “Una vita da vivere”. È conosciuta soprattutto per aver interpretato i personaggi di Tina Lord Roberts nella serie Una vita da vivere dal 1979 al 2011, e di Tawny Moore, madre di Amber (Adrienne Frantz) in Beautiful nel biennio 1999-2000, e poi, in seguito, nel 2011.

Nella sua carriera ha ricevuto una candidatura agli Emmy Awards nel 1988 come miglior giovane attrice in una serie drammatica (per Una vita da vivere) e tra il 1986 e il 1988 ha ricevuto tre candidature ai Soap Opera Digest Awards come miglior attrice e due come miglior cattiva in una soap opera, sempre per Una vita da vivere. Nel 1981 è stata candidata agli Young Artist Awards come miglior giovane attrice.