Tartarughe Ninja: Caos Mutante in anteprima a #Giffoni53 il 28 Luglio

di Redazione ZON

Dal 30 agosto, nei cinema italiani con Eagle Pictures, arriva Tartarughe Ninja: Caos Mutante, di Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, una produzione Point Grey, sceneggiatura di Seth Rogen, Evan Goldberg, Jeff Rowe, Dan Hernandez e Benji Samit. Prodotto da Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver. Il pubblico di #Giffoni53 potrà vedere in anteprima questa nuova avventura il 28 luglio: le Tartarughe Ninja sono pronte a conquistare il carpet del festival, per un evento speciale ed emozionante.

Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade.

Con l’aiuto della loro nuova amica April O’Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi.

Sarà un’occasione straordinaria, destinata non solo ai giurati, ma a tutto il pubblico del festival che potrà vivere in anteprima questa emozionante storia.

Il cast del film comprende Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo), Hannibal Buress (Gengis Frog), Rose Byrne (Leatherhead), Nicolas Cantu (Leonardo), John Cena (Rocksteady), Jackie Chan (Splinter), Ice Cube (Superfly), Natasia Demetriou (Wingnut), Ayo Edebiri (April O’Neil), Giancarlo Esposito (Baxter Stockman), Post Malone (Ray Fillet), Brady Noon (Raffaello), Seth Rogen (Bebop), Paul Rudd (Mondo Gecko), Maya Rudolph (Cynthia Utrom). Il regista è Jeff Rowe, il co-regista è Kyler Spears. Il film è basato sui personaggi delle Tartarughe Ninja, creati da Peter Laird e Kevin Eastman.

#Giffoni53 si svolgerà dal 20 al 29 luglio. “Indispensabili” è il tema di questa edizione, che segue il percorso iniziato lo scorso anno da “Invisibili”. Protagonisti saranno ovviamente i bambini e i giovani, le nuove generazioni che rappresentano lo scopo e l’obiettivo del festival, fondato da Claudio Gubitosi.

Riguardo Paramount Pictures

Paramount Pictures Corporation (PPC), produttore e distributore globale di film d’intrattenimento, è un’unità di Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA), azienda leader a livello mondiale nel settore dei media e dell’intrattenimento, che crea contenuti ed esperienze d’eccellenza per il pubblico di tutto il mondo. Paramount Pictures possiede alcuni dei marchi di spicco dell’intrattenimento cinematografico, tra cui Paramount Pictures, Paramount Animation e Paramount Players. Le attività di PPC comprendono anche Paramount Home Entertainment, Paramount Pictures International, Paramount Licensing Inc. e Paramount Studio Group.

Nickelodeon movies

Nickelodeon, ora al 44° anno, è il marchio di intrattenimento numero uno per i bambini. Ha costruito un’attività diversificata e globale mettendo i bambini al primo posto in tutto ciò che fa. Il marchio comprende la programmazione e la produzione televisiva negli Stati Uniti e in tutto il mondo, oltre a prodotti di consumo, digitali, esperienze in loco, editoria e lungometraggi. Per ulteriori informazioni o per le illustrazioni, si può visitare il sito http://www.nickpress.com.

Nickelodeon fa parte del catalogo globale di marchi di intrattenimento multimediale di Paramount (Nasdaq: PARA, PARAA).