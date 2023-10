Salerno, auto contromano si scontra con un motorino

di Antonio Jr. Orrico

Un brutto incidente, che ancora una volta mette in evidenza la pericolosità delle strade. A Salerno, infatti, in via degli Etruschi, c’è stato un impatto violento, che ha coinvolto un auto e uno scooter. Chi ha avuto la peggio è stato il motorino. Il centauro alla guida del motociclo, infatti, è stato prontamente soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. L’uomo è rimasto ferito nell’impatto tra i due veicoli, ma sembra non sia in pericolo di vita.

Stando ai primi rilievi, la dinamica dell’incidente che ha coinvolto le due vetture a Salerno sembra essere molto chiara. Infatti, l’auto, una Toyota Yaris, ha imboccato la strada nel senso opposto di marcia, ed andando contromano ha finito per colpire lo scooter. L’impatto è stato violento. L’incidente ha causato la distruzione di una buona parte della vettura e anche notevoli danneggiamenti allo scooter, incolpevole dell’accaduto.

Sul posto si sono subito fiondati i sanitari del 118, che hanno soccorso entrambi i guidatori. Oltre a loro, nell’incidente di Salerno che ha coinvolto le due vetture di statura diversa, sono subito arrivati anche i volontari di Strade Sicure, proprio per ricostruire l’accaduto e per aiutare il soccorso del 118, oltre a mettere in sicurezza la strada interessata.