Salerno, installato nuovo autovelox sul lungomare Marconi

di Antonio Jr. Orrico

Un periodo in cui c’è un serio incremento di pericolo in città. Dopo l’attivazione già avvenuta dell’autovelox nei pressi di viale Unità d’Italia e sul Lungoirno, a Salerno la Polizia di Stato ha ufficialmente installato un nuovo dispositivo di controllo per la velocità delle automobili. La disposizione per il nuovo strumento di controllo è arrivata direttamente dal questore della città. L’auspicio è quello di garantire maggior sicurezza stradale e pedonale.

Di seguito, ecco il comunicato arrivato direttamente dalla Polizia di Stato di Salerno, che comunica l’arrivo del nuovo dispositivo di controllo: “Nell’ambito dei servizi straordinari per il controllo della velocità, disposti dal Questore di Salerno, la Sezione della Polizia Stradale di Salerno ha effettuato uno specifico servizio con apparecchiatura autovelox, principalmente sul Lungomare Marconi (SA), finalizzato a contrastare l’alta velocità.“

Le misure assistenziali, volte soprattutto a gestire meglio il traffico caotico della città salernitana, non sono però finite qui. Infatti, per contrastare il superamento del limite di velocità che accade quasi sempre a via Vinciprova, il comando di Polizia ha istituito delle contromisure apposite. Poco distante, nei pressi della Cittadella Giudiziaria, è stato recentemente installato un nuovo semaforo per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale.

L’auspicio è che con l’installazione dei nuovi autovelox si riesca a garantire maggiore sicurezza stradale e pedonale, contenendo i comportamenti irresponsabili di alcuni automobilisti. Finora, con l’autovelox di via Marconi, sono stati controllati 376 veicoli con un totale di 226 infrazioni e 283 punti decurtati dalle patenti. Tra queste, uno ha ricevuto una denuncia, in quanto guidava, “nudo”, il proprio motociclo in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.