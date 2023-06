Salerno-Avellino: caos traffico, paralizzate anche strade interne

di Attilio Senatore

Accesso a Salerno paralizzato per ore ormai da giorni. E’ caos totale sull’autostrada Salerno-Avellino a seguito dei lavori che hanno portato alla riduzione della carreggiata e al blocco totale dell’arteria principale che conduce in città. Bloccate anche le strade interne con disagi evidenti in tutti i comuni della Valle Dell’Irno.

Paralisi di tutte le strade interne

La soluzione di molti – come riporta il quotidiano “La Città” – è stata una sola, utilizzare percorsi alternativi. In molte circostanze però, tali percorsi si rivelano persino peggio dell’arteria principale. Paralisi anche per le strade interne, in quanto numerosi automobilisti, impressionati dalla mole di traffico, prendono la prima uscita disponibile per togliersi dai guai.

Il problema è che in questo caso si arriva alle estreme conseguenze per le quali il numero di veicoli che si riversano all’interno è talmente elevato da rendere ancor peggiore la situazione viabilità.