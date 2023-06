WhatsApp, lanciati ufficialmente i Canali

di Antonio Jr. Orrico

Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo dei Canali su WhatsApp. La funzione servirà per ricevere aggiornamenti costanti da singoli utenti

Una novità che suona come una vera e propria rivoluzione. WhatsApp, nelle ultime settimane, ha inserito la possibilità di modificare i messaggi dopo averli inviati. Opzione che sta salvando gli utenti da gaffe imbarazzanti o sequenze di messaggi per correggere un testo. Ora Mark Zuckerberg ha annunciato i Canali, dei gruppi in cui possono scrivere solo gli organizzatori. Una feature che lo avvicina molto al concept di Telegram.

Sembra, inoltre, nonostante non vi sia praticamente nessuna comunicazione a riguardo, che l’opzione dei Canali sia attiva da oggi anche su Instagram. Dalle prime informazioni diffuse da Meta si legge che i Canali non staranno insieme alle altre chat. Avranno una sezione separata che in Italia sarà chiamata “Aggiornamenti”. L’idea infatti è quella di creare un servizio simile alle Newsletter, dove si possa aggiornare gli utenti su notizie e temi specifici.

Gli amministratori dei Canali non potranno aggiungere utenti. Saremo noi a scegliere quali canali seguire. Non solo. Secondo WhatsApp tutti i messaggi pubblicati all’interno dei canali rimarranno salvati sui server della società solo per 30 giorni. Successivamente spariranno completamente. Meta punta a superare l’app fondata da Pavel Durov in sicurezza.

“I Canali aspirano a diventare il prodotto di messaggistica broadcast più sicuro disponibile, con le solide misure di protezione sulla privacy che le persone si aspettano da WhatsApp. In occasione del lancio dei Canali, siamo entusiasti di collaborare con figure di spicco a livello mondiale e realtà selezionate in Colombia e a Singapore.” hanno dichiarato da Meta.