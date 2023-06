De Luca, diretta del 9 giugno 2023

di Gaudieri Brunella

Il presidente De Luca apre la diretta del 9 giugno 2023 con alcune considerazioni sulle violenze che si sono scatenate negli ultimi giorni, in particolare i due femminicidi di cui uno ha visto coinvolto la giovane incinta Giulia Tramontano e l’altro una famiglia di Sant’Antimo.

De Luca invita le donne a non andare più all’ultimo appuntamento per chiarire. Il presidente auspica che la scuola possa sempre più essere utile come strumento per educare le menti. Chiedere di più anche al mondo dell’informazione per una ripresa di senso nella nostra società e nelle nostre comunità. De Luca augura anche che per la famiglia di Giulia ci sia come motivo di conforto con l’immensa solidarietà registrata ieri in piazza Sant’Antimo.

Lavoro e formazione. Si procederà ad assumere quasi 300 giovani che hanno superato il concorso per il centri dell’impiego. C’è l’ipotesi di un nuovo concorso della Regione Campania sulla base delle necessità nelle piante organiche delle amministrazioni comunali.

De Luca ha incontrato i ragazzi del Materdei, ragazzi che lavorano entusiasti per la loro formazione professionale, sebbene essi vengano da ceti sociali più poveri.

Salute e sanità. Visita al centro di salute mentale di Sant’Arsenio, dove sono stati realizzati percorsi per persone affette da problemi psichiatrici e dipendenze. Bisogna estendere i servizi di salute mentale ed estendere anche le possibilità di un percorso di ripresa ai giovani.

Pronti per inaugurare le strutture di Roccadaspide e Sant’Arsenio. “Nessuno pensi di togliere risorse inventandosi alibi inesistenti” afferma De Luca. A Pastena ora verrà inaugurato un ambulatorio infermieristico, dove è possibile offrire medicazioni semplici, terapie iniettive ed infusionali, aiuto per l’installazione di cateteri vescicali o sostituzione dei cateteri, rimozione dei punti sutura, rilevazione parametri vitali, monitoraggio glicemia, peso corporeo. Analogo servizio verrà offerto e realizzato a Cava, San Severino, Roccadaspide, Sarno. Questi sono tutti servizi per rendere la sanità un servizio sempre più vicino ai nostri concittadini.

Ad inizio luglio parte il servizio degli psicologi di base negli ambulatori territoriali e verrà effettuato il raddoppio dei centri antidiabete.