Salerno, boom di assunzioni: l’effetto positivo dell’aeroporto Costa d’Amalfi

di Redazione ZON

SALERNO – L’apertura dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, avvenuta nella seconda metà del 2024, sta generando un effetto positivo sull’occupazione, in particolare nei settori del commercio e del turismo. A evidenziarlo è Antonello Sada, presidente del Gruppo Sada e vicepresidente vicario di Confindustria Salerno, in un’intervista riportata da Il Mattino.

«La crescita delle previsioni di assunzioni nelle imprese del commercio e del turismo rispetto allo scorso anno è da ricollegare anche all’apertura, nella seconda parte del 2024, dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, che è stato un fatto rilevante»., ha dichiarato l’imprenditore.

L’aeroporto, che rappresenta una svolta strategica per i collegamenti nazionali e internazionali della provincia, ha già iniziato a favorire un incremento del flusso turistico e, di conseguenza, un’espansione delle attività commerciali. Questo sviluppo si traduce in nuove opportunità di lavoro e in un miglioramento delle prospettive economiche locali.

Fonte: Salernonotizie.it