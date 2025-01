Pellezzano, iniziano i lavori di ristrutturazione di un immobile esistente da convertire in asilo nido

di Redazione ZON

Pellezzano – Sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione di un edificio esistente a Pellezzano Capoluogo, destinato a essere trasformato in un nuovo asilo nido. La struttura, che avrà una capienza di 36 posti, rappresenta un’importante opportunità per la comunità locale e si inserisce nel più ampio programma di investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Un progetto finanziato dall’Unione Europea

L’intervento, dal costo complessivo di 720mila euro, è interamente finanziato attraverso i fondi europei del programma NextGenerationEU, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1. Il progetto è un esempio concreto di come i fondi del PNRR possano essere utilizzati per favorire lo sviluppo locale, creando nuove opportunità e migliorando i servizi per i cittadini.

Un lavoro di squadra per il territorio

Il progetto è stato affidato alla direzione dei lavori, guidata dall’ingegnere Luigi Pergamo, con il supporto del geologo Flavio Amodeo e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l’architetto Alfonso Landi. Un ringraziamento particolare è stato espresso nei confronti di tutti i professionisti e funzionari che hanno seguito l’iter procedurale per l’assegnazione del contributo e la pianificazione dell’intervento.

Un servizio per la comunità

La realizzazione del nuovo asilo nido non solo offre un nuovo servizio per le famiglie di Pellezzano, ma contribuisce anche a incrementare i livelli occupazionali locali. “Un’altra dimostrazione della capacità dei competenti uffici comunali a reperire fondi provenienti dal PNRR per convertirli in concrete opportunità di sviluppo del territorio“, ha sottolineato l’amministrazione comunale sulla pagina dell’Ente.

L’asilo nido, oltre a rispondere a un’esigenza sempre più sentita dalle famiglie, valorizza un immobile dismesso, dando nuova vita a una struttura che tornerà a essere al servizio della comunità. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di sviluppo infrastrutturale e sociale del comune di Pellezzano, confermando l’impegno per il miglioramento del benessere collettivo.