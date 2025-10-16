Salerno, Carmine Mari protagonista del #Fuorifestival di Salerno Letteratura

di Redazione ZON

Nuovo appuntamento con il #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Il 22 ottobre alle ore 19, negli spazi del Circolo Canottieri Irno di via Porto 41, si terrà un incontro con Carmine Mari, autore di Morte sulla Joannis (Homo Scrivens).

A introdurre l’incontro ci saranno Giovanni Ricco, presidente del Circolo, e Marianna Amendola, responsabile cultura Circolo Canottieri Irno. Modera Daria Limatola, presidente dell’associazione Duna di Sale.

IL LIBRO

Salerno, novembre 1911. Mentre un’Europa sempre più armata e turbolenta scivola verso la Prima Guerra mondiale, la nave Joannis, diretta in Russia, ripara nel porto di Salerno a causa del maltempo. Edoardo Scannapieco, giornalista precario quando può e concierge all’Hotel d’Angleterre quando serve, verrà presto coinvolto nelle indagini su un duplice omicidio avvenuto a bordo: due cadaveri, due pallottole diverse e una sola pistola fumante.

Spie, intrighi, rivoluzioni, ma anche passioni politiche, amori impossibili e lotte sindacali: un thriller storico che anticipa i tragici eventi del Novecento.

L’AUTORE

Carmine Mari, nato a Vietri sul Mare, vive e lavora a Salerno. Ha pubblicato i romanzi storici Hotel d’Angleterre (2021, II edizione, Premio letterario “Giallo al Centro” 2021), Il fiore di Minerva (2022, III edizione, vincitore del contest “Book TSD Summer Cup 2022” indetto dal sito Thriller Storici e dintorni) e Il regolo imperfetto (2023).

Ha collaborato alla pagina culturale del quotidiano “La Città” ed è stato docente di Psicologia dello sport presso il centro di formazione federale della Federazione Italiana Canoa Kayak.