Salerno, “Incontri”: domani alla Sala Pasolini la compagnia di danza “Zerogrammi” presenta “Thyestes” e “Amelia”

di Redazione ZON

Domani, venerdì 17 ottobre 2025, alle ore 21.00, alla Sala Pasolini a Salerno nell’ambito della rassegna “Incontri”, organizzata dall’Associazione Campania Danza con la direzione artistica di Antonella Iannone, ci sarà la doppia coreografia della compagnia Zerogrammi. Si parte con “Thyestes” di Stefano Mazzotta, ispirata al Tieste di Seneca: una danza che attraversa il cuore oscuro del mito, restituendone la forza tragica fatta di vendetta, fratricidio, carne e potere, in una partitura di gesti, vuoti e silenzi.

A seguire, “Amelia” di Priscilla Pizziol ed Edoardo Sgambato, “un elogio alla fragilità” – spiega la stessa Pizziol – “un invito a immergersi nella dimensione del ricordo e ad accogliere il senso di vuoto che la perdita lascia dietro di sé”.

Sabato 18 ottobre si apre con la performance della World Dance di Ylenia Ippolito e prosegue con ARB Dance Company in “Stravaganza”, coreografia di Fernando Suels Mendoza.

La danza celebra qui il diritto alla diversità e all’unicità: un inno alla libertà di essere sé stessi, oltre ogni convenzione, nella piena autenticità del movimento.

Domenica 19 ottobre, alle 18.30, chiude la rassegna la sezione Kids con la compagnia TPO e lo spettacolo “+erba”, ideato da Davide Venturini e Sandra Goos. Un’esperienza interattiva dove due danzatrici, insieme ai bambini, danno vita a una città immaginaria: l’“architetta” disegna case e strade, la “giardiniera” coltiva erba e alberi. Su due grandi schermi, le loro visioni si animano in una colorata “stanza delle meraviglie”.

I biglietti sono acquistabili direttamente al botteghino la sera degli spettacoli.

Per informazioni: [email protected]