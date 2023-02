Salerno, chiude il negozio di Kasanova in Corso Vittorio Emanuele

di Redazione ZON

Un altro noto brand lascia il centro di Salerno: si tratta di Kasanova, punto vendita dell’azienda leader del mercato casalingo. Infatti, a molti non è sfuggita la presenza di alcune locandine che ricoprivano le vetrate del negozio con su sopra “Liquidazione totale per chiusura”.

In occasione quindi della chiusura del punto vendita sito in Corso Vittorio Emanuele sono in atto promozioni fino all’80% per smaltire gli articoli ancora in magazzino. Si cercano quindi nuovi acquirenti dell’immobile commerciale situato in un posto molto abbordabile per il commercio. Kasanova chiude dopo aver inaugurato il suo store nel marzo del 2017, 6 anni fa.

Cittadini e turisti abituali da tempo si sono resi conto che è in atto una sorta di rivoluzione nella principale strada dello shopping salernitano: è imminente il trasloco di Benetton dal “palazzo di vetro” ex Metropol nei locali dell’ex Banco di Napoli, da qualche settimana svuotati da Alcott.