Oroscopo Branko Martedì 28 Febbraio 2023: Capricorno imbattibile

Ariete Ci vuole buona volontà per allontanare le tensioni. Siete pronti per le nuove battaglie per il successo. Ottime sollecitazioni nel campo degli affari. Collaborate con gli altri per esprimere la vostra personalità.

Toro Chiedete e avrete molto. Avrete influenze sui vostri capi. Chi vi ama ha un gioco facile con voi.

Gemelli Fate in modo che questo febbraio diventi una pietra miliare per voi e per i prossimi anni, non accontentatevi delle scelte casuali. Quello che deciderete oggi andrà a influire molto nel futuro. Marzo per voi sarà un mese molto impegnativo. Non siate agitati o noiosi in amore.

Cancro Stanno per accadere molte cose che cambieranno i vostri obiettivi di vita. In arrivo leggerezza e tenerezza nella vita di coppia. Sarete trasgressivi e avrete incontri a sorpresa.

Leone In primo piano ci saranno le questioni d’amore. È certo un nuovo innamoramento per voi che siete soli.

Vergine Gambe pesanti. Attenti alla vostra respirazione. Da quelli che vi sembrano ostacoli o impedimenti nasceranno situazioni favorevoli al vostro successo. Amore oggi non al top.

Bilancia Auguriamo a tutte le persone sole di incontrare qualche cosa. Fate incontri e poi valuterete le vostre scelte. Ci sono disturbi nel matrimonio o nei rapporti professionali. Attenzione ai reni e al fegato.

Scorpione Il matrimonio si agita però c’è la passionalità che coinvolge le persone innamorate e non.

Sagittario Qualche problema lieve di salute potrebbe compromettere la conclusione di un affare. Manca la freschezza e l’originalità in lavoro. L’amore è splendido.

Capricorno Siete una roccia che nessuno vi può battere. Se avete la preparazione giusta e la salute pronta, potrete arrivare ad un incontro importante in forma smagliante.

Acquario Basta non far vedere agli altri di quanto siete interessati in un acquisto in una transazione. Prudenza nell’attività fisica. Potreste incontrare una persona del vostro passato che sia un amico, un conoscente o un vecchio amore. Siete in viaggio verso la felicità