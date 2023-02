Patrick Zaki, riprende il processo: nona udienza a Mansura

di Giusy Curcio

Si terrà questa mattina a Mansura, in Egitto, la nona udienza del processo a Patrick Zaki. Il ricercatore egiziano dell’Università Alma Mater di Bologna è stato arrestato nel febbraio 2020 e adesso rischia cinque anni di carcere per diffusione di notizie false. Zaki è a piede libero dall’8 dicembre 2021 dopo 22 mesi di custodia cautelare passati in carcere con accuse più gravi legate a dieci post su Facebook ma informalmente accantonate ed è sotto processo presso una Corte della Sicurezza dello Stato per i reati minori (o d’emergenza) della sua città natale.

Nel processo in corso è imputato per un articolo del 2019 in cui prendeva le difese dei copti, la minoranza cristiana d’Egitto.

“Oggi una nuova udienza, speriamo sia l’ultima“, ha scritto su Facebook Patrick Zaki. “Patrick rischia una pena detentiva di cinque anni solo per aver esercitato il suo legittimo diritto alla libertà di espressione in un articolo intitolato ‘Displacement, Killing and Harassment: A Week’s Journal of Egypt’s Copts‘. Pubblicato a luglio 2019 sul sito web di ‘Daraj'”, si legge in una mota dell’Eipr. I suoi avvocati hanno ripetutamente sostenuto che “tutte le accuse contro Zaki non sono valide“.

Anche se libero, Zaki ha un divieto di espatrio e non può lasciare l’Egitto.