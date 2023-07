Salerno, concerti d’estate di villa Guariglia: il programma completo

di Chiara Gioia

Salerno. Domani (venerdì 21 luglio 2023), alle ore 21, all’Area Archeologica di Fratte c’è il concerto organizzato dalla Fondazione della Comunità Salernitana nell’ambito della 26esima edizione dei Concerti d’estate di Villa Guariglia: Carla Marciano Quartet eseguirà i brani tratti dall’ultimo lavoro discografico “Psychosis – Homage to Bernard Herrmann”, prodotto dalla celebre etichetta olandese Challenge Records, più qualche composizione originale della Marciano, tratta dai lavori precedenti. “Psychosis” è stato acclamato dalla stampa internazionale e riconosciuto tra i migliori dischi degli ultimi anni da importanti riviste specializzate.

Il concerto sarà, inoltre, accompagnato dalla proiezione di video originali in grafica animata, realizzati, appositamente per questo progetto, dal video artist Enrico Tribuzio. Carla Marciano (sax contralto e sopranino), salirà sul palco dell’Area Archeologica con la sua formazione stabile composta da Alessandro La Corte (pianoforte e tastiere), Aldo Vigorito (contrabbasso) e Gaetano Fasano (batteria).

Aprirà la serata il Coro Mani Bianche MarLet, diretto dalle Maestre Letizia Di Ruocco e Marina del Sorbo. Ragazze e ragazzi con bisogni educativi speciali e non si esprimono in un percorso sperimentale – integrato – dedicato che contemplano l’acquisizione di un linguaggio prettamente tecnico-musicale nonché la conoscenza e l’uso della L.l.S, Suoni che “cantano” , mani che segnano calzando guantini bianchi che si muovono nell’aria e nello spazio in una coreografia che trasmette emozioni grazie alle molteplici possibilità espressive della lingua dei segni italiana.

Ingresso 10 euro. Il ricavato sarà devoluto al fondo della Fondazione della Comunità Salernitana per attività giovanili. Per info: 329 4158640 – 089 226979 – [email protected]

Il festival Concerti d’estate di Villa Guariglia è organizzato dal CTA Salerno aps con il sostegno della Provincia di Salerno, del Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” di Salerno, della Camera di Commercio – C.L.A.A.I, della Fondazione di Comunità Salernitana e con il patrocinio morale dei Comuni di Salerno e di Vietri sul Mare e il partenariato di Coldiretti Salerno – Campagna Amica, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e delle ACLI Provinciali di Salerno.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI. Il 27 luglio sarà il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno ad omaggiare Lucio Battisti con i 6 in Jazz Sandro Deidda, sax tenore & soprano, Alessandro Castiglione, chitarra, Guglielmo Guglielmi, pianoforte, Pierpaolo Bisogno, vibrafono, vibrandoneon e percussioni, Aldo Vigorito, contrabbasso e Peppe La Pusata, batteria. Penultimo appuntamento il 28 luglio a Fratte con la Dance Company “to prepare for action” regia e coreografia Claudio Malangone e l’ARB Dance Company in “Amorosa-Mente” con le coreografie e regia Irma Cardano. Finale col botto il 2 agosto con un progetto del Conservatorio Martucci che proporrà “Vi presento Matilde Neruda” di Liberato Santarpino, per la regia di Sebastiano Somma, il quale interpreterà anche il poeta, in quell’ incontro tra il fascino della poesia e la musica legata alla tradizione sudamericana del tango che racconta e Matilde Urrutia, alla quale offrirà la voce attrice Morgana Forcella, amante e poi sposa del grande poeta cileno, quella grande storia d’amore che la coppia visse in giro per il mondo.