Giffoni Film Festival, il 22 luglio l’ultima sfida di #wincibum: 8 i finalisti

di Chiara Gioia

Carmine Egizio (21 anni, Napoli), Maria d’Ambrosio (20 anni, Cerignola), Alfio Lorenzo De Angelis (23 anni, Napoli), Alexandra Saggese (20 anni, Tortona), Laura Airienti (17 anni, Milano), Ginevra Castaldi (29 anni, Napoli), Francesca Pia Gaurino (22 anni, Salerno) e Giovan Battista Rossi (19 anni, Capodrise) sono i finalisti di #wincibum, la prima challenge per aspiranti pasticcieri lanciata da In Cibum – Scuola di Alta Formazione Gastronomica e Giffoni Film Festival.

Sabato 22 luglio 2023, alle ore 17, negli spazi della cittadella del cinema ci sarà la finalissima. I concorrenti, che nelle fasi preliminari hanno dato prova d’abilità nel realizzare e presentare una torta preparata con almeno frutta fresca di stagione o cioccolato, dovranno cimentarsi con un dolce al piatto. Questa volta la ricetta dovrà essere studiata in modo tale da valorizzare la nocciola e rendere omaggio al territorio di Giffoni, rinomato per la “tonda”. Campania, Puglia, Piemonte e Lombardia sono le regioni di appartenenza dei finalisti.

Una prima selezione è stata fatta a monte, con le ricette ricevute e pubblicate sui canali social di In Cibum. A valutarle la commissione presieduta da Tommaso Foglia, giudice di Bake Off Italia e Cake Star, e composta da Marco Cefalo, chef resident di In Cibum, e Carmen Vecchione coordinatrice didattica del corso di In Pasticceria. Saranno sempre loro il 22 luglio a indicare il vincitore e quindi il candidato che di diritto accederà alla prossima edizione del corso. Al secondo e terzo classificato sarà assegnata, invece, una borsa di studio a copertura del 50% del costo totale del corso. Anche per la finale tre saranno i parametri adottati per la valutazione: la presentazione, la complessità della ricetta e l’originalità e creatività.

«Sono stati più di trenta i candidati che abbiamo incontrato in semifinale; tutti ragazzi motivati e preparati – dichiara Mariagiovanna Sansone, direttrice di In Cibum – Scegliere i finalisti non è stato semplice, ci siamo affidati rigorosamente alla media matematica. A chi non ce l’ha fatta abbiamo voluto dare comunque un segnale, consegnando una borsa di studio del valore di 2mila euro che copre in parte l’accesso al corso professionalizzante In Pasticceria. Il settore è in continua crescita e ha bisogno di ragazzi qualificati. I dati che arrivano dalla nostra Agenzia per il lavoro interna dimostrano che gli sbocchi occupazionali non mancano».

Jacopo Gubitosi, Direttore Generale Giffoni: «Giffoni è quel posto dove creatività e fantasia trovano sempre spazio. Un luogo dove poter condividere esperienze, storie e passioni. Si rinnova così la partnership con In Cibum, la Scuola di Alta Formazione Gastronomica per diplomati e professionisti. Il 22 luglio nella cornice della 53esima edizione del Festival ospiteremo la finale della challenge #wincibum dedicata agli aspiranti pasticcieri. Un evento che permetterà ai tanti visitatori di poter scoprire e apprezzare una realtà che da tempo è riconosciuta sul nostro territorio come ente di formazione di qualità».