Salerno, concerto dei Pooh: ok alle navette

di Rita Milione

Saranno i Pooh i protagonisti del “Capodanno in Piazza” organizzato dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania ed a cura di Anni 60 Produzioni. L’appuntamento con la band che ha fatto la storia della musica italiana è nella meravigliosa Piazza della Libertà a Salerno domenica 31 dicembre 2023 a partire dalle ore 22.00.

L’Amministrazione comunale di Salerno, in occasione del Concerto di Capodanno con i Pooh, ha dovuto richiedere – come riporta Salerno Today – il supporto dei “privati” per potenziare le corse degli autobus, dopo la decisione di Busitalia di sospendere il servizio alle ore 13 del 31 dicembre non prevedendo corse per il 1 Gennaio 2024.

Il servizio

Saranno attivi, sempre come riporta Salerno Today, quattro pullman con 40 posti a sedere dalle ore 17 del 31 dicembre alle ore 2 del 1 gennaio. Il biglietto costerà 1,30 euro. Il percorso previsto è dal parcheggio dello stadio “Arechi” a Piazza della Libertà (via Generale Clark, via Leucosia, via Trento, via Posidonia, C.so Garibaldi, via Roma in andata, e Lungomare Trieste, Lungomare Tafuri, Lungomare Marconi, Lungomare Colombo, via Leucosia, via Generale Clark in ritorno), con cinque fermate intermedie nel tratto tra Mercatello e il luogo del concerto.

Sarà contemporaneamente attiva anche la Metropolitana fino alle ore 3 del 1 gennaio 2024.