Salerno conquista i turisti: soggiorni lunghi e presenze internazionali in crescita

di Redazione ZON

Salerno diventa sempre più attraente per i turisti, che ora scelgono di prolungare la loro permanenza in città per due o tre notti, premiando le strutture ricettive locali.

Secondo Agostino Ingenito dell’Abbac, il settore extralberghiero ha registrato una media di tre notti, con un significativo aumento delle prenotazioni per le strutture situate nel centro storico di Salerno.

«Nonostante non ci sia il tutto esaurito, i dati sono incoraggianti – conferma Ingenito, in linea con quanto anticipato dall’assessore al Turismo Alessandro Ferrara – Due terzi delle strutture sono piene, e le prenotazioni per settembre e ottobre stanno iniziando a crescere».

Un altro aspetto interessante è l’incremento delle presenze internazionali, con l’arrivo di nuovi flussi di turisti argentini e coreani, che si aggiungono al consueto afflusso di visitatori europei e americani, segnando una svolta rispetto al passato.