Salerno: De Luca in centro contro la musica troppo alta, ma l’evento era in regola

di Attilio Senatore

De Luca irrompe in pieno centro a Salerno, dove ha criticato il volume troppo alto delle casse installate per l’evento Honda Live Tour 2023. Un sopralluogo inaspettato, quello in Piazza Mazzini (di fronte Piazza della Concordia), che ha sorpreso organizzatori e partecipanti. Sul posto – come riporta salernotoday.it – sono intervenute anche alcune pattuglie della Polizia Municipale che hanno accertato la regolarità dei permessi sia per lo svolgimento dell’evento sia per la diffusione della musica con la relativa documentazione.

Le reazioni

Il comportamento di De Luca ha suscitato la reazione del senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone: “Quello che è avvenuto oggi a Piazza della Concordia è un inno all’arroganza e alla tracotanza. Il Governatore De Luca, che non si capisce cosa c’entri con le competenze comunali, ha praticamente inibito la manifestazione Honda live tour 2023 regolarmente autorizzata dal Comune.”