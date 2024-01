Salerno, domani al via i saldi invernali

di Antonio Jr. Orrico

Siamo ai nastri di partenza. Domani, venerdì 5 Gennaio, prenderà ufficialmente il via la stagione dei saldi invernali. A Salerno, infatti, è pronta a partire la corsa all’affare. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, la gara sarà davvero una grande sfida. Infatti, nell’ultimo periodo, gli sconti hanno perso un po’ di appeal nei confronti dei rappresentanti salernitani delle associazioni di categoria. Proprio per questo motivo, c’è chi confida in una “rinascita“.

Questa rinascita non può che passare dall’effetto “appeal” relativo alle Luci D’Artista, vero motore trainante di tutta la catena commerciale invernale di Salerno. C’è, quindi, chi confida in un effetto positivo e chi ne attende la partenza perché è il momento giusto per comprare un capo invernale a ottimi prezzi. Secondo le stime effettuate da Confcommercio, infatti, ogni persona spenderà circa 137 € durante lo shopping scontato.

Il presidente del distretto provinciale di Salerno di Confcommercio Campania, Giovanni Marone, si è espresso in modo felice sull’argomento.

“Rispetto a questo dato, a Salerno siamo più speranzosi in virtù del fatto che c’è la manifestazione Luci d’Artista che si protrae oltre le festività natalizie. Questo ci dà una grande speranza di maggiori vendite.” ha dichiarato Marone.