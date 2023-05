Salerno, donazione organi: “La speranza siamo noi”

di Rita Milione

Si è tenuto stamattina a palazzo Sant’Agostino la presentazione della nuova campagna di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti promossa da ANED a cui hanno aderito la Provincia di Salerno, il Comune di Salerno, la ASL Salerno, il Centro Regionale Trapianti, gli Istituti scolastici e i calciatori della salernitana che hanno lavorato ad un apposito video.

“La speranza siamo noi – dichiara il Presidente della Provincia Franco Alfieri – siamo noi che possiamo cambiare le cose. Soprattutto al Sud ancora troppe persone scelgono di non donare, perché c’è un problema culturale da risolvere attraverso la comunicazione e l’informazione. Il pregiudizio, la paura, l’indifferenza vanno combattuti.

Per questo con un apposito atto di indirizzo (Decreto 64/2023) ho voluto che la Provincia di Salerno aderisse formalmente alla campagna per la donazione di organi e tessuti, promuovendo la diffusione soprattutto nelle scuole dei materiali informativi. Dobbiamo partire dai giovani per combattere l’egoismo attraverso la generosità che non costa nulla. Con la donazione possiamo essere utili anche quando non ci siamo più e da noi tutti dipende il cambiamento con coraggio e passione. Per questo la speranza siamo noi, oggi.”