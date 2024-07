Salerno, donna colpisce tre auto e si dà alla fuga

di Redazione ZON

Salerno, 18 Luglio 2024 – Momenti di forte tensione si sono verificati ieri sera a Salerno, quando una donna ha innescato una serie di incidenti stradali che hanno seminato il panico in città. La sequenza di eventi, come riportato da Salernonotizie, ha avuto inizio in via dei Principati, dove la donna ha tamponato due veicoli prima di fuggire. La sua corsa si è conclusa sul Lungomare Tafuri, dove ha colpito una terza auto.

Gli interventi della Polizia Municipale

La Polizia Municipale è intervenuta tempestivamente per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica degli incidenti. Le prime indagini indicano che la donna ha perso il controllo della sua vettura in via dei Principati, causando il tamponamento di due auto. Nonostante ciò, ha continuato a guidare, finendo per urtare un altro veicolo sul Lungomare Tafuri.

Soccorsi e indagini in corso

La donna, apparsa visibilmente sotto shock, è stata immediatamente soccorsa e trasferita all’ospedale “Ruggi” per ulteriori accertamenti. Al momento, le sue condizioni sono in fase di valutazione. Gli agenti stanno indagando per determinare se la conducente fosse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti al momento degli incidenti.

Ricostruzione della dinamica

La Polizia Municipale continua a lavorare per ricostruire con precisione l’esatta dinamica degli eventi e per stabilire eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso e ulteriori dettagli saranno comunicati nelle prossime ore.

Fonte: Salernonotizie