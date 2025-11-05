5 Novembre 2025 - 11:25
Salerno, due arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti
I due fratelli sono stati trovati in possesso di una ingente somma di denaro, di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento
Il 4 novembre, a Salerno, i Carabinieri della locale Sezione Operativa hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” due fratelli, in quanto, a seguito di perquisizione, sono stati trovati nella disponibilità di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso di circa 3,5 kg, cocaina, per un peso di circa 200 gr., crack, per un peso di circa 50 gr..
La somma in contanti di euro 3.740,00, verosimilmente provento dell’attività illecita, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.
