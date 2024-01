Salerno, EasyJet tratta per i voli a partire da Luglio

di Antonio Jr. Orrico

L’aeroporto di Salerno-Costa D’Amalfi, finalmente, è pronto al decollo. Dal prossimo 1° Luglio, infatti, partiranno i primi voli dallo scalo di Pontecagnano per il quale si stanno concludendo i lavori di allungamento della pista a 2200 metri. Finalmente, dunque, una delle infrastrutture più ambite degli ultimi anni sta finalmente per vedere la luce, con tutti i suoi servizi.

Il cronoprogramma dei lavori, così come ribadito più volte dal governatore Vincenzo De Luca e, di recente, dal presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete, sarà rispettato. Come riportato dal quotidiano “L’Ora“, consultabile oggi online, c’è già chi sarebbe interessato a muoversi per garantirsi lo scalo. Una delle prime compagnie aeree è EasyJet che ha avviato già le trattative con Gesac, la società che gestisce anche l’aeroporto di Capodichino.

Molto probabilmente, dunque, proprio EasyJet si sta anche muovendo su più fronti.