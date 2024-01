Bill Gates incontra Giorgia Meloni a Roma: ecco perché

di Rita Milione

Nella giornata di oggi, giovedì 18 gennaio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceverà a Palazzo Chigi il fondatore di Microsoft Bill Gates. A Roma, il fondatore di Microsoft incontrerà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella giornata di venerdì 19 gennaio. L’obiettivo è fare il punto su uno dei temi principali dell’agenda del G7 italiano: l’intelligenza artificiale.

La riunione sarà l’occasione per affrontare l’opportunità e i rischi dell’Intelligenza Artificiale con una particolare attenzione sugli effetti che essa ha sul mondo del lavoro e l’impatto sulle economie, il futuro delle democrazie e i grandi temi etici e la conseguente necessità di governare i cambiamenti futuri evitando di subirli.

In questo contesto, Meloni ha già incontrato anche altri guru tech come Elon Musk, patron di Tesla e X, e il fondatore di LinkedIn, Reid Hoffman, divenuto uno dei massimi esperti a livello globale dello sviluppo dell’Intelligenza artificiale. All’incontro con Bill Gates sarà presente anche Padre Paolo Benanti, presidente della commissione AI per il Dipartimento informazione ed editoria, nonché membro italiano del Comitato sull’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite.

Bill Gates

William Henry “Bill” Gates III è un imprenditore, programmatore, informatico e filantropo statunitense. È meglio conosciuto come il principale fondatore di Microsoft Corporation. Durante la sua carriera in Microsoft, Gates ha tenuto le posizioni di presidente del consiglio di amministrazione (chairman), amministratore delegato (AD) e chief software architect, ed è anche stato il maggior azionista individuale fino a maggio del 2014.

Gates è uno dei più conosciuti imprenditori della rivoluzione del personal computer. È stato criticato per le tattiche commerciali, che sono state considerate anti-competitive. Questa opinione è stata sostenuta da numerose sentenze giudiziarie. Dal 1987, Gates è incluso nella lista delle persone più ricche del mondo secondo Forbes.