Salerno, pistolettate in piazza: sconto di pena per 17enne

di Antonio Jr. Orrico

Una novità molto importante. In appello, è ufficialmente arrivato lo sconto di pena per il minore, che all’epoca dei fatti era 17enne, che fece esplodere alcuni colpi di pistola contro le vetrine di una nota attività commerciale in piazza XXIV Maggio a Salerno. Insieme ad un amico, già condannato in primo grado a quattro anni per la stessa vicenda dal Tribunale, ha compiuto una delle vicende di cronaca più famigerate degli ultimi tempi nella città.

Come riporta anche il quotidiano “La Città”, oggi in edicola, il giovane è stato condannato a un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione a fronte della pena di tre anni e due mesi comminata in abbreviato dal tribunale per i minorenni di Salerno nel luglio dello scorso anno. Precedentemente, grazie al giudizio in primo grado, il ragazzo fu assolto dalle accuse di detenzione e porto di coltello mentre venne condannato per la detenzione e il porto della pistola e l’esplosione dei colpi.

Successivamente, il ragazzo fu scarcerato e trasferito in una comunità. Adesso, invece, in secondo grado è arrivato uno sconto.