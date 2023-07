Salerno, effettuato primo intervento di deblattizzazione

di Rita Milione

Questa notte è stato effettuato – come riporta Salerno notizie – il primo intervento di deblattizzazione a cura dell’Azienda Sanitaria Locale (Asl Salerno) con l’ausilio di Sistemi Salerno la ditta Tineos Srl ha eseguito l’attività sulla direttrice interna sud nord.

Altri interventi

Le attività proseguiranno dalle ore 03.30 alle 06.30 per i giorni 19, 20 e 21 luglio per completare il programma proposto per il Comune di Salerno.