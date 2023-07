Salerno, emergenza caldo: attivato il servizio “Prins”

di Rita Milione

L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno ha messo a disposizione – come riporta il quotidiano La Città – il Servizio di Pronto Intervento Sociale “Prins” rivolto alle fasce più deboli della cittadinanza, maggiormente esposte a rischi di salute per le alte temperature.

Numeri utili

I singoli cittadini possono segnalare eventuali situazioni di disagio al numero verde dedicato 800233330 attivo tutti i giorni 24h/24h. Per ogni altra necessità è altresì attivo il numero della Direzione Politiche Sociali 089 666112 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17.

In caso di emergenza contattare: ⁃ numero unico 112 ⁃ pronto intervento 118 ⁃ guardia medica – continuità assistenziale di via Vernieri 089 5647306 o di via Raffaele Guariglia 089 339574.