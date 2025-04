Salerno, furti a Piazza San Francesco e Lungomare: colpiti un parrucchiere e una pizzeria

di Redazione ZON

Ancora furti nella città di Salerno. L’ultimo episodio si è verificato la scorsa notte ai danni di un noto salone di parrucchiere su via Lungomare Colombo. Due persone, un uomo e una donna — immortalati dalle telecamere di videosorveglianza — dopo aver forzato la saracinesca, hanno infranto una delle vetrate per introdursi nel negozio, che è stato rapidamente messo a soqquadro. È in corso la quantificazione dei danni e della merce eventualmente sottratta.

Come riportato da SalernoToday, un altro furto si era consumato nella notte tra domenica e lunedì: un ladro solitario ha forzato una finestra per entrare in una pizzeria di Piazza San Francesco, riuscendo a impossessarsi di circa 150 euro prelevati dal registratore di cassa. Su entrambi i casi sono in corso le indagini della Sezione Volanti della Questura di Salerno.