Salerno, “Largo San Pietro a Corte”: dal 1° maggio aperta tutti i giorni

di Redazione ZON

Sarà aperta ai visitatori tutti i giorni della settimana, dal 1° maggio 2025, la Chiesa di San Pietro a Corte.

La Fondazione di religione e di culto “Alfano I”, Ente Ecclesiastico costituito con la finalità di far riscoprire il cammino di fede della Chiesa locale attraverso la fruizione dei beni e delle opere appartenenti al patrimonio storico-artistico dell’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno, nell’ambito del progetto “Salerno Sacra”, ha esteso il servizio di accoglienza dei visitatori – già affidato alla “Salerno Opera s.r.l. Impresa Sociale” per le visite presso la Cattedrale, il Museo Diocesano, la Chiesa di San Giorgio e il Tempio di Pomona – alla Chiesa di San Pietro a Corte, sita nel cuore del centro storico di Salerno, in Largo San Pietro a Corte.

“Un altro luogo di grande valore storico, culturale ed artistico, quale la Chiesa di San Pietro a Corte, potrà finalmente accogliere quotidianamente i molti visitatori della nostra città, come da più parti richiesto. – ha osservato l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi – Sono assai lieto che l’Arcidiocesi, attraverso la Fondazione Alfano I e Salerno Opera, contribuisca fattivamente a far meglio conoscere e valorizzare i tesori della nostra città e della sua tradizione cristiana”, ha concluso S.E. Monsignor Bellandi.

Dal 1° maggio, dunque, il sito di particolare pregio e interesse storico-artistico, sarà visitabile tutti i giorni. Info orari e costi su Salernosacra.it: 089/239126 – 3513987542 (dalle ore 9 alle 18).

Il personale di accoglienza, identificabile mediante divisa e badge, accoglierà i visitatori in prossimità dell’ingresso, fornendo informazioni sulla visita del sito e sui servizi attivati disponibili per il pubblico, nonché sulle norme per una fruizione in sicurezza dei beni. Durante il fine settimana, inoltre, le visite saranno arricchite dalla presenza dei volontari del “Gruppo Archeologico Salernitano”, associazione che, sin dagli anni ’90, si è presa amorevolmente cura del sito, valorizzandolo sapientemente e diffondendo ampiamente la conoscenza della Chiesa e delle opere in essa custodite.