Salerno, Giornata Internazionale dei Diritti della Donna: gli eventi

di Rita Milione

Mercoledì 8 marzo 2023 si celebra la per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. Per tale ricorrenza saranno organizzate una serie di attività a tema presso le strutture gestite dalla Cooperativa Sociale “Fili d’erba”. Il Centro Sociale ed Aggregativo Il Girasole in collaborazione con il Servizio per la prima infanzia progetto Mamme in rete organizza alle ore 16:30 l’incontro “Rivenire alla Luce – Storia di un percorso di rinascita”. Prederanno parte all’iniziativa le mamme dei minori iscritti a Il Girasole e Mamme in rete.

L’evento è volto a sensibilizzare la denuncia rispetto agli episodi di violenza che spesso si verificano tra le mura domestiche e a trasmettere fiducia nei confronti di istituzioni e associazioni volte a tutela della violenza di genere. Interverranno Roberta Bolettieri, Presidente Centro Antiviolenza “Febe” & Casa Rifugio “La Crisalide”, Lucia Scannapieco, Presidente Cam Telefono Azzurro Salerno, Antonio Corvino, Maggiore – Comandante Compagnia Carabinieri di Salerno, Comandanti del N.O.R e della stazione CC di Mercatello e Dora Romano, Vicepresidente Cooperativa “Fili d’erba”.

Tra le altre attività, ci sono la lettura di poesie e la scrittura di una lettera dedicata ad una persona speciale presso il Centro Sociale Polifunzionale Insieme Verso il Futuro; il laboratorio “Ero una ragazza” presso il Centro Diurno Polifunzionale Semiresidenziale Hansel&Gretel; il laboratorio “Lo sai che…” ed il report “Donne d’eccellenza” al Centro Diurno Polifunzionale Semiresidenziale La luna di carta; la scrittura di “Una lettera aperta alle donne” da parte degli utenti del Centro Diurno Polifunzionale Semiresidenziale Ippocampo.

Anche l’Associazione di promozione sociale “Osservatorio sui minori” organizza, per tutti i minori iscritti al Centro Sociale ed Aggregativo Quartiere Mariconda, la visione del film-documentario “8 marzo una Storia lunga un secolo”, seguiranno inoltre giochi didattici e cruciverba a tema presso i locali della chiesa di Mariconda “Maria SS del Rosario Di Pompei”.