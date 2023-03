Sassuolo-Cremonese, le probabili formazioni

di Antonio Di Mita

Tra qualche ora inizierà la penultima partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Alle ore 18:30, al Mapei Stadium, il pubblico potrà assistere a Sassuolo-Cremonese.

I padroni di casa dovranno ancora una volta fare a meno di Mimmo Berardi, squalificato per la partita di stasera. La situazione in classifica pare essere un po’ migliorata per il Sassuolo, ma la sfida contro la Cremonese potrebbe essere l’occasione perfetta per conquistare altri punti.

I lombardi invece arrivano alla sfida in Emilia galvanizzati dalla loro prima vittoria in questo campionato. I tre punti conquistati in casa con la Roma potrebbero sbloccare definitivamente la squadra di Ballardini, attualmente ultima a pari punti con la Sampdoria.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Sassuolo-Cremonese.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Obiang; Bajrami, Henrique, Laurienté; Defrel. Allenatore: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, G. Ferrari, Romagna, Harroui, Maxime Lopez, Thorstvedt, Pinamonti, Alvarez, Ceide. Indisponibili: Toljan, Muldur. Squalificati: Berardi. Diffidati: Tressoldi, Thorstvedt.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Vasquez, Chiriches; Sernicola, Benassi, Meité, Castagnetti, Valeri; Okereke, Tsadjout. Allenatore: Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Lochoshvili, Ghiglione, Buonaiuto, Pickel, Acella, Galdames, Meitè, Quagliata, Ciofani, Dessers. Indisponibili: Aiwu. Squalificati: Ferrari. Diffidati: Okereke.