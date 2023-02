Cremomese-Roma, le probabili formazioni del match

di Antonio Di Mita

Tra qualche ora inizierà la penultima partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Alle ore 18:30, allo Stadio Giovanni Zini, il pubblico potrà assistere a Cremonese-Roma.

Gli uomini di Mourinho arrivano alla sfida in Lombardia con una chance unica. I capitolini infatti hanno adesso la possibilità di raggiungere Inter e Milan al secondo posto, entrambe a 47 punti. Per la Roma rappresenterebbe la svolta di una stagione, un’eventuale seconda posizione in campionato alle spalle del Napoli rivaluterebbe in maniera definitiva il percorso della lupa guidata già da due anni da José Mourinho.

Per la Cremonese invece si parla sempre della stessa situazione. Ultima in classifica senza nemmeno una vittoria in 23 giornate, per la squadra lombarda serve un autentico miracolo per poter sperare nella salvezza.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Cremonese-Roma.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Belotti. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Smalling, Llorente, Camara, Matic, Tahirovic, Pellegrini, Abraham, Solbakken, Volpato.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Ferrari, Vazquez; Ghiglione, Pickel, Benassi, Milanese, Valeri; Okereke, Dessers. Allenatore: Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Gardoni, Castagnetti, Borghesan, Meité, Ciofani, Felix, Tsadjout.

ARBITRO: Fabbri