Salerno, Giornata mondiale della salute mentale: la tavola rotonda sul fenomeno degli Hikikomori

di Redazione ZON

In vista della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il prossimo 9 ottobre 2024, alle ore 9.30, presso il Salone dei Marmi del Comune di Salerno, si terrà la tavola rotonda: “Hikikomori, salute mentale e rifiuto della cura”.

La tavola rotonda è organizzata dalla Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban” e dall’Associazione “Hikikomori Italia”.

Gli Hikikomori

Il tema, come si evince chiaramente dal titolo scelto dagli organizzatori, sarà quello degli hikikomori, disagio adattativo sociale che affligge un numero sempre maggiore di giovani: si stimano almeno 150 mila casi solo in Italia.

Un disagio che colpisce soprattutto giovani intelligenti e senza problemi di rendimento scolastico, con accentuata sensibilità e spesso soggetti ad atti di bullismo. Si prevede che il fenomeno possa coinvolgere una gran parte di giovani nei prossimi decenni. Diventa, quindi, sempre più urgente riconoscere le persone coinvolte dal fenomeno, comprendere le dinamiche psicologiche di difesa che lo attivano e praticare azioni preventive.

Il fenomeno, anche se nasce come disagio adattivo sociale e, quindi, non riconosciuto in una categoria diagnostica dal DSM – 5, nelle sue forme cronicizzate si associa a diverse psicopatologie, che richiedono un intervento integrato e complesso, che tenga conto delle caratteristiche specifiche dell’isolamento cronico.

L’evento sarà introdotto dal presidente della Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban” e dai saluti istituzionali del Sindaco Vincenzo Napoli e dell’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Paola de Roberto.

Ospiti e relatori

Saranno ospiti e relatori il dott. Giulio Corrivetti, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Salerno; la dott.ssa Patrizia Palomba, Coordinatrice Regionale dell’Associazione Hikikomori Italia Psicologi; il dott. Gaetano De Mattia, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Caserta; la prof.ssa Elisabetta Barone, Dirigente Scolastica del Liceo Statale “Alfano I” di Salerno; il dott. Aldo Diavoletto, Responsabile dell’Unità Operativa Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza dell’ASL di Salerno.

Il mondo del terzo settore, della psichiatria, della neuropsichiatria, della psicologia e della scuola allo stesso tavolo, per dialogare e trovare strategie comuni per il bene dei nostri ragazzi.