Pellezzano, riapre la Biblioteca Comunale: nuovi progetti culturali per la città

di Redazione ZON

Un’importante novità culturale arriva a Pellezzano con la riapertura della Biblioteca Comunale, che da domani offrirà un servizio di consultazione con orari stabili. La biblioteca sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, garantendo così un punto di riferimento costante per lettori e studiosi.

Questa riapertura non si limita alla semplice fruizione di libri, ma si arricchisce con progetti mirati, grazie al coinvolgimento di sei volontari qualificati del Servizio Civile.

Questi volontari seguiranno diverse attività culturali, promosse dal Consigliere Comunale Dino Giordano, con delega all’Archivio Storico e alla Biblioteca. Tra le iniziative più rilevanti, troviamo la catalogazione e etichettatura del patrimonio librario, il progetto scuole “Chi trova un libro trova un tesoro” e un programma dedicato agli anziani, intitolato “Leggi un libro insieme”.

Il Consigliere Giordano, grazie alla sua esperienza nel settore della ricerca e degli archivi storici, ha dato vita a questi progetti con l’obiettivo di coinvolgere l’intera comunità, dai più giovani agli anziani. L’Amministrazione Comunale, dal canto suo, conferma l’importanza della promozione culturale come pilastro fondamentale per lo sviluppo del territorio, un impegno che ha valso al Comune di Pellezzano il titolo di “Città della Cultura”.

Un ringraziamento speciale va ai volontari del Servizio Civile, il cui contributo sarà cruciale non solo per la gestione quotidiana della biblioteca, ma anche per la catalogazione e la valorizzazione dell’archivio storico. Grazie a queste competenze, la biblioteca si propone come un centro di diffusione culturale a tutto tondo, aperto e accessibile a tutti i cittadini.