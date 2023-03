Salerno, giovani vandalizzano colonna storica con lo spray

di Redazione ZON

Ancora episodi di vandalismo nel Centro storico di Salerno. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, sarebbe stata una banda di ragazzi ad aver sfregiato una storica colonna posizionata all’angolo tra via Giovanni Guarna e via Botteghelle, a pochi passi dal Duomo.

La colonna è stata deturpata con una bomboletta spray, usata per scrivere “I love you”. Probabilmente per gli autori questa doveva essere una dichiarazione d’amore: nei fatti è un altro gesto di vandalismo contro un elemento architettonico del centro storico. Giustamente non sono mancate le proteste dei residenti e commercianti.