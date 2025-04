Salerno, il Comune rilancia la riqualificazione del sottopiazza della Concordia

di Redazione ZON

La giunta comunale di Salerno ha approvato un nuovo atto di indirizzo finalizzato alla riqualificazione del tratto est del sottopiazza della Concordia, in passato occupato dalla struttura nota come “ex Nave Concord”. La notizia, evidenziata anche in prima pagina dal quotidiano L’Ora, segnala la volontà dell’amministrazione di individuare un nuovo operatore economico capace di valorizzare l’area e restituirla alla fruizione pubblica.

L’iniziativa segna un nuovo tentativo del Comune, dopo anni di degrado seguiti all’abbandono dell’area da parte degli ultimi gestori del lounge bar che operava sul lungomare. Il progetto originario, rimasto incompiuto, prevedeva la realizzazione di un solarium e di un campo da beach volley, con l’obiettivo di rilanciare la zona come polo di attrazione turistica.