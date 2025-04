Tragedia sulla SS268, muore motociclista 32enne: si indaga per omicidio stradale

di Redazione ZON

Proseguono le indagini con l’ipotesi di omicidio stradale per la morte di un 32enne, originario di San Valentino Torio, deceduto ieri mattina in un drammatico incidente sulla SS268 “del Vesuvio”, nel tratto compreso tra Scafati e Angri. La vittima, un motociclista salernitano, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire-

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso il controllo del proprio scooter, impattando contro una Opel prima di finire contro il guard rail. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

A condurre le indagini sono i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, sotto il coordinamento della Procura, che sta cercando di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.

Fonte: SalernoToday