Trasferito da Salerno ad Ariano Irpino, detenuto aggredisce agente in carcere: due feriti

di Redazione ZON

Ancora violenza all’interno del carcere di Ariano Irpino. A denunciarlo è il consigliere nazionale dell’Osapp, che segnala l’ennesima aggressione ai danni della Polizia penitenziaria, avvenuta questa mattina all’interno dell’ufficio matricola.

Protagonista dell’episodio è un detenuto trasferito di recente dalla casa circondariale di Salerno proprio per precedenti comportamenti violenti. Dopo aver distrutto un computer e infranto i vetri in plexiglass dell’ufficio, l’uomo ha estratto un paio di forbici rudimentali con cui ha minacciato un ispettore e successivamente ferito un agente.

I due membri del personale penitenziario sono stati soccorsi e accompagnati in ospedale, dove hanno ricevuto cure per lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L’episodio riaccende i riflettori sulle gravi criticità nelle carceri e sulla necessità di maggiori tutele per chi vi lavora.

Fonte: SalernoToday