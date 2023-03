Salerno, il Presidente Alfieri a Santa Lucia per l’aggiornamento del PTCP

di Rita Milione

Con lo scopo di attivare un percorso di revisione del PTCP della Provincia di Salerno, si è tenuto a Napoli presso la sede della Giunta Regionale della Campania l’incontro fra il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e l’Assessore regionale all’Urbanistica e Governo del Territorio Bruno Discepolo. L’attuale Piano Territoriale di Coordinamento provinciale infatti è in vigore dal 2012.

“La Provincia di Salerno – dichiara il Presidente Franco Alfieri – in una decisione congiunta con i Consiglieri provinciali, intende procedere ad un adeguato aggiornamento del PTCP perché sia coerente e funzionale alle nuove disposizioni di legge e alla programmazione dei fondi europei.

Per l’Ente Provincia è strategico migliorare questo fondamentale strumento di programmazione e coordinamento territoriale anche alla luce degli altri interventi di sviluppo locale già esistenti nella pianificazione 2021-2027, quali le Aree Interne, i Masterplan, i Gruppi di Azione Locale, i Contratti di Fiume.

L’incontro con l’Assessore regionale al Governo del Territorio Bruno Discepolo è stato particolarmente significativo per individuare insieme le modalità più adeguate in un profilo di coerenza e integrazione con gli strumenti di programmazione che già ci vedono cooperare in stretta sinergia.”