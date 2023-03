Drko: scopriamo “Horror Blando”

di Filomena Volpe

Classe 1996 Lorenzo Passamonti, in arte Drko, il 10 marzo ha pubblicato il suo Ep d’esordio “Horror Blando”. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Drko: che cosa racconta il suo “Horror Blando”?

Realizzato in co-produzione con Marta Venturini “Horror Blando” parla della fama, della paura per il futuro e della depressione.

Le sue parole

“Sono in continuo contrasto con me stesso e allo stesso tempo in armonia con il mondo. Horror Blando vuole essere uno spaccato della società moderna, una rappresentazione della realtà profonda attraverso un unico particolare: la vita di un ragazzo. Io. Ma anche tu, lui, tutti noi. Come un film “horror” “blando” che viviamo tutti i giorni, facendoci avere la forza di tirarci fuori dal letto giorno dopo giorno per sentirci comunque noi stessi.”

Qual è la canzone più importante dell’album?

La focus track dell’EP è “Guerra”, un brano potente che sottolinea quanto sia importanti fare i conti con sé stessi. Nella canzone vi è una perpetua ricerca di una pace interiore che “non faccia danni”.

Le canzoni di Darko sono un connubio di dolcezza e di passione e rivelano la bellezza di una persona piena di vita. I contrasti chiaroscurali abbracciano la sua personalità, come in quadro di Caravaggio, e donano una freschezza intensa e una profondità morbida al panorama musicale italiano.