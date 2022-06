Drko: intervista esclusiva al talentuoso cantante

Drko: l’amore per il cinema e per la musica

Oggi, 29 giugno 2022, esce “Estate Paranoia”, il nuovo singolo del giovanissimo cantante Lorenzo Passamonti, in arte Drko. Scopriamo, insieme, tantissime sfumature della sua persona e della sua anima tramite un’intervista esclusiva di Zon.it organizzata e curata da Filomena Volpe.

Domanda: “Il tuo nome d’arte prende ispirazione da una tua grande passione cinematografica, ossia Donnie Darko. Sapresti spiegarmi quanto ti somiglia questo film?

Risposta: “Sì, Donnie Darko mi somiglia soprattutto per la consapevolezza che ha della realtà. Nonostante lui nel film interpreti un diciassettenne aveva, per la sua età, una consapevolezza molto spiccata. La consapevolezza è una cosa che negli anni, fin da quando sono molto piccolo, ha suscitato in me questo senso di profondità nelle cose ed il desiderio di ricercare il vero quindi, in questo senso, mi ha segnato molto”.

Domanda: “Che cosa significa per te “fare musica”? Com’è nata questa passione?

Risposta: “Allora, la passione per la musica mi arriva “da dietro” in quanto mia madre ha sempre cantato, quindi ha sempre avuto un'”attitude” per la musica e per la l’arte. La stessa cosa vale per mio padre. Poi da piccolissimi io e mio fratello, che abbiamo cinque anni di differenza, abbiamo iniziato a suonare: lui ha iniziato a suonare la batteria ed io, di conseguenza, la chitarra ma mettevo sempre le mani sulla batteria. La mia vita sembra costruita apposta per fare questo. Poi crescendo Alessandro, che è mio fratello, è diventato regista mentre io ho continuato con il mio percorso musicale. Lui ne fa comunque parte perché suona la batteria e quindi si è creata questa sorta di collettivo di sangue”.

Drko: la bellezza delle sue canzoni e l’uscita di “Estate Paranoia”

Domanda: Cosa ami raccontare nelle tue canzoni?

“Diciamo che se ho detto di avere molta consapevolezza della realtà non è proprio così per la scrittura in quanto, comunque, mi piace scrivere di getto. Poi, quando vado a fare un ascolto d’insieme mi rendo conto che ci stanno dei temi che ricorrono quali, ad esempio, il tempo, gli amici, perché do molta molta importanza all’amicizia, e la musica, fondamentalmente. Per me, fino ad ora, è sempre stata l’unica costante“.

Domanda: Mancano pochissime ore all’uscita del tuo nuovo singolo “Estate Paranoia”. Come ti senti in merito a questa cosa? Di che cosa parla il tuo nuovo brano?

Risposta: “Sì, è vero manca pochissimo all’uscita di “Estate Paranoia” ! È un pezzo a cui tengo molto perché lo sento come una sorta di ripresa emotiva, di riappropriazione, di qualcosa che è mio. Il contrasto che c’è tra le parole “Estate” e “Paranoia “ è voluto, ovviamente: volevo sottolineare, infatti, questa tanto scontata quanto importante sensazione che ci porta l’estate e, quindi, le ho voluto dedicare una canzone”.

Domanda: “Estate” e “Paranoia” sono due ossimori. Che emozioni ti suscitano nella vita quotidiana, oltre che nell’ambito artistico, i contrasti?”

“Come dicevo prima, appunto, i contrasti sono un qualcosa che ho sempre ricercato in tutto, che sia nei film e, quindi nella mia passione cinematografica, che sia nel pratico, come può essere l’inchiostro su un foglio di carta bianca. Per me è fondamentale perché mi trasmette un senso di ricercatezza nel semplice. Qualsiasi cosa, anche la più banale, messa a contrasto con qualcos’altro può diventare molto molto più complicata ed interessante”.

Drko: un’anima mossa dalla passione e dai sogni

Domanda: Quali sono le tue ambizioni? Come ti vedi tra dieci anni?

“Dieci anni sono molti! Diciamo che sono una persona che vive molto alla giornata. Sto cercando di cogliere tutto il bello che mi sta arrivando adesso, in questo momento della mia vita però, se proprio dovessi fare una previsione, mi immagino con una famiglia. Ho sempre avuto, infatti, un desiderio: una figlia di nome Ludovica. Chissà, magari sarò padre! Sicuramente la musica farà sempre parte della mia vita, è ormai un timbro che ho sul petto!“.

La voce di Lorenzo Passamonti, in arte Drko, è energia pura. Le sue canzoni sono un connubio di dolcezza e di passione e rivelano la bellezza di una persona piena di vita. I contrasti chiaroscurali abbracciano la sua personalità, come in quadro di Caravaggio, e donano una freschezza intensa e una profondità morbida al panorama musicale italiano.

Tantissimi Auguri, Lorenzo, per l’uscita del tuo meraviglioso singolo da parte di tutti noi!