Salerno, inaugurazione murale “Figlie del tempo, fuori dal tempo”

di Rita Milione

Nella Giornata internazionale dei diritti delle donne è stato inaugurato a Salerno, in via Posidonia 95, il murale “Figlie del tempo, fuori dal tempo”, a firma di Antonio Cotecchia, pittore e urban artist salernitano, che ha voluto omaggiare i luoghi in cui è nato e cresciuto.

“Sempre oggi, a Palazzo di Città, – dichiara il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – abbiamo presentato una utile iniziativa in collaborazione con Salerno Mobilità. Il numero nazionale antiviolenza e antistalking 1522 – accompagnato dalla scritta ‘Non aver paura’ verrà stampato sui ticket dei parcheggi cittadini in gestione a Salerno Mobilità, per sensibilizzare le donne a denunciare episodi di soprusi e violenze. Quella di oggi non è una festa, ma è un momento di riflessione. C’è ancora tantissimo da fare. Io sono dell’idea che tutto quanto hanno conquistato le donne si ascrive alla loro capacità di lotta e presenza, quello che hanno ottenuto lo si deve solo al loro sacrificio. Quanto raggiunto, va tutelato perché non ci vuole nulla a tornare indietro”.

Foto di Massimo Pica