Salerno, incidente in via dei Mille, 30enne ferito: semaforo guasto da mesi

di Redazione ZON

Nuovo incidente ieri pomeriggio all’incrocio tra via dei Mille e via Medaglie d’Oro a Pastena, Salerno. Poco prima delle 14, uno scontro tra un’auto di grossa cilindrata e uno scooter guidato da un trentenne ha allertato le autorità. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale, sotto la direzione del comandante Rosario Battipaglia, chiamata dalla centrale operativa.

Il giovane, sbalzato dalla sella dello scooter, è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Ruggi d’Aragona.

Il sinistro

Fortunatamente, l’impatto non è stato grave e il conducente dello scooter non ha riportato lesioni serie. Tuttavia, l’incidente evidenzia la criticità dell’incrocio, dove il semaforo è fuori uso dallo scorso maggio, aumentando il rischio per automobilisti e pedoni.