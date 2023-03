Salerno, installazione cestini per raccolta deiezioni canine

di Rita Milione

A Salerno giovedì 16 marzo prenderà il via – come riporta Salerno Today – l’installazione dei cestini per la raccolta delle deiezioni canine sul territorio cittadino: il primo cestino sarà posizionato in via Madonna di Fatima, tra Villa Carrara e l’edificio di culto.

Sul posto saranno presenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella e l’amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet. I nuovi cestini saranno sistemati lungo le strade dove, nel corso dei mesi scorsi, si sono concentrati gli interventi di pulizia.